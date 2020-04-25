Купить права категорий В и В1

Права на управление легковым автомобилем на территории РФ разрешено получать с 18 лет. Категория «В», открытая в водительских правах дает право владельцу удостоверения управлять ТС до 3,5 т, количество пассажирских мест в салоне не превышает 8. По необходимости водителю разрешено сесть за руль автомобиля с прицепом с максимальной разрешенной массой до 750 кг.

Желающие получить права категории «В» записываются в автошколу, где учат теорию ПДД, получают практические навыки вождения транспортного средства на площадке, в городе. На этом полоса препятствий на пути к вождению не заканчивается: кандидату в водители предстоит преодолеть очереди в поликлинике и получить заключение медицинской комиссии, затем сдать экзамен, сначала теорию, потом практическую часть. Категория В — самая популярная среди водителей, наличие которой дает право открывать следующие. Востребованность объясняет, почему переполнены учебные классы, а на экзаменах образуются очереди. Те, кто уверенно чувствует себя за рулем, способен анализировать дорожную ситуацию и отлично знает ПДД, выбирает другой способ пополнить ряды автолюбителей — купить права на легковой автомобиль. Оформите бланк заказа на нашем сайте, и через несколько дней мечта исполнится, а приятным бонусом будет свободное время, которое можно провести в поездке и хорошее настроение.