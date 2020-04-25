Водитель погрузчика — специальность, востребованная в организациях с большими складскими помещениями, транспортных компаниях, вот почему получение прав на управление погрузчиком — востребованная услуга. Транспортное средство выпускается в различных модификациях, традиционно используется для транспортировки и подъема грузов. Дополнительное сменное навесное оборудование позволяет использовать машины кроме складской деятельности: В строительстве. Используются для перемещения строительных материалов по территории объекта строительства, предприятия.

Используются для перемещения строительных материалов по территории объекта строительства, предприятия. Коммунальные службы. Ковши и отвалы находят применение для уборки снега на территориях жилых комплексов.

Ковши и отвалы находят применение для уборки снега на территориях жилых комплексов. В сельском хозяйстве. Используются для погрузочных работ сыпучих грузов, перемещения штучных грузов на короткие расстояния.

Погрузчик — самоходная колесная машина, водительское удостоверение не подойдет, права на вождение выдает Гостехнадзор. Чтобы самостоятельно получить права на погрузчик, водителю потребуется пройти несколько этапов: курсы повышения квалификации, часы практических занятий, экзамен, медицинская комиссия. Можно никуда не торопиться, и посещать лекции. А можно оформить заказ на сайте, купить права на управление погрузчиком и приступить к новой работе уже через три дня. Широта применения этого вида техники доказывает, что машинисты, получившие допуск к управлению, получают и уверенность в завтрашнем дне, стабильный источник дохода.

Чтобы на законном основании управлять погрузчиком, водителю требуется получить удостоверение тракториста-машиниста — разрешительный документ, который выдает Технадзор, и который позволяет управлять самоходной техникой, согласно открытым категориям. Перед тем, как заполнить заявку и купить права на погрузчик, подумайте, каким видом самоходных машин предстоит управлять. Различают: Фронтальные и боковые. Зависит от расположения подъемного механизма.

Зависит от расположения подъемного механизма. Вилочные и ковшовые. Выбор типа погрузчика зависит от вида груза, насыпной или штучный.

Выбор типа погрузчика зависит от вида груза, насыпной или штучный. По типу ходовой. Колесные и гусеничные.

Колесные и гусеничные. По типу привода. Электрические и на ДВС.

Выгодные условия и быстрая доставка Условия Стоимость 22000 ₽

Срок производства от 2 дней

Потребуется фото, разворот паспорта и аванс 2500 ₽ Доставим в любой город РФ от 1 дня Потребуется ФИО, город и индекс

Почта доставит первым классом или ЕМС

Международное отправление

Оформление прав

Самоходные машины отличаются по разрешенной массе, размеру, типу ходовой. Допуск к машине разрешается согласно открытой категории в удостоверении на вождение. Легко провести аналогию с водительскими правами: для управления погрузчиками подходят категории, открытые в удостоверении тракториста-машиниста.

В: до 25,7 кВт, гусеничный, колесный транспорт.

до 25,7 кВт, гусеничный, колесный транспорт. С: от 25,7 до 110,3 кВт, колесные ТС.

от 25,7 до 110,3 кВт, колесные ТС. D: более 110,3 кВт, колесные машины.

Преимущества заказа у нас: Приемлемая цена 22000 ₽ Небольшой аванс в 2500 ₽ Все категории и допуски Оформление до 48 часов Доставка до двери по всей территории РФ

Получение прав на управление погрузчиком официальным способом начинается с поиска учебного заведения, получившего аккредитацию на ведение курсов повышения квалификации. Актуальный список заведений опубликован на сайте Гостехнадзора, там же указаны сроки обучения, даты начала занятий, даты экзаменов. Продолжительность обучающих курсов в среднем полтора месяца, для тех, кто уже имеет водительские права. Тем, кто не изучал ПДД, дают дополнительный курс базовых знаний, а продолжительность учебного процесса увеличивается. Удостоверение будущий машинист получает после окончания обучающего курса, итоговой проверки теории и практических навыков. Так же, как и экзамен в ГИБДД, практическая часть экзамена разрешена после успешной сдачи теории. Так же учтите затраченное время: на посещение лекций, планирование практических занятий в расписании инструктора, время на получение заключения водительской комиссии.

Для водителя, который хочет перейти на новое место работы жить в таком графике полтора месяца невозможно. Возможность купить права на погрузчик быстро и по приемлемой стоимости — шанс сэкономить время, силы и деньги.

1. Заявка Заполните электронную форму заявки Заполните электронную форму заявки Заполнить форму 2. Консультация Получите юридически грамотную поддержку менеджера, внесите предоплату и ожидайте изготовления до 48ч Получите юридически грамотную поддержку менеджера, внесите предоплату и ожидайте изготовления до 48ч 3. Покупка Проверьте изготовленные права на подлинность/легальность и оплатите оставшуюся сумму Проверьте изготовленные права на подлинность/легальность и оплатите оставшуюся сумму 4. Получение Получите права, заключение медкомиссии, экзаменационную карточку и свидетельство о прохождении курсов Получите права, заключение медкомиссии, экзаменационную карточку и свидетельство о прохождении курсов